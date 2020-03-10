10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tüm BİLSEM'lere 1000'er kitaplık kütüphane kurulacak
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Bu kütüphanelerden diğer öğrencilerimiz de yararlanabilecekler. BİLSEM'lerin güçlendirilmesine yönelik yeni projeler de hazırlıyoruz"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, altı ay içerisinde tüm Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) en az 1000 kitaptan oluşan kütüphanelerin hizmet vermeye başlayacağını söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM'lerde özel yetenekli öğrenciler için okuldaki eğitimlerine ek olarak eğitim programları uyguluyor.
Bakanlık, yaklaşık 63 bin öğrencinin eğitim aldığı Türkiye genelindeki 174 BİLSEM'de kapasite ve imkanların artırılması için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, 2019'da İstanbul, Adana, Antalya, Amasya, Batman, Çorum, Gaziantep, Rize, Tokat ve Tekirdağ'da seçilen 10 BİLSEM'de Kültür ve Turizm Bakanlığının kurduğu 1000 kitaplı kütüphane uygulaması 2020'de tüm BİLSEM'lerde hayata geçirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BİLSEM'leri güçlendirmek için 2019'da iki adım attıklarını anımsattı.
BİLSEM'leri güçlendirme kararı çerçevesinde hem tasarım beceri atölyeleri hem de kütüphane kurduklarına işaret eden Selçuk, şunları kaydetti:
"Bu imkanları diğer okullarımızın öğrencilerine de açtık. BİLSEM'ler kendi fonksiyonlarını yerine getirirken hafta içi boş saatlerde çevrede bulunan okullarımızdan yaklaşık 6 bin öğrenci de bu imkanlardan yararlandı. Projeye kütüphane kurulumu ile destek verecek olan Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Kütüphanelerimiz çok beğeni aldı, öğrencilerimiz tarafından aktif bir şekilde kullanıldı. 2020'de pilot kütüphane projesini 174 BİLSEM'in tamamını kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Böylece altı ay içerisinde tüm BİLSEM'lerde en az 1000 kitaptan oluşan kütüphaneler hizmet vermeye başlayacak. Bu kütüphanelerden diğer öğrencilerimiz de yararlanabilecekler. BİLSEM'lerin güçlendirilmesine yönelik yeni projeler de hazırlıyoruz."
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