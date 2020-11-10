TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu

AA

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanan ve "Toplu iş sözleşmesi engellenemez" yazılı pankart açan katılımcılar, aralıklı düdük çalarak, sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Şube Başkanı Adem Erdem, sendika olarak şu anda 14. eylemlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, bu eylemlere katılan bazı arkadaşlarının Bakırköy Belediyesince görevden uzaklaştırdığını ileri sürdü.

Erdem, işten çıkarılan arkadaşlarının işlerine iadesini isteyerek, "Acilen haklarımızın gaspına yeltenmeyi değil, asgari olan taleplerimizi karşılanmasını toplu sözleşmemizin neticelenmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda, 400'e yakın işçi arkadaşımız, 4 aylığına kısa çalışma ödeneğine ayrılmıştır. Bu 400 işçi arkadaşımızın hak kayıplarının giderilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Daha sonra sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen gruptakiler, kendilerinin seslerini duyurmadığını iddia ettikleri bir basın kuruluşunun ofisinin önünde toplandı.

Burada konuşan Erdem, bazı basın kuruluşlarının işverenin yanında durarak kendilerine destek vermediğini öne sürerek, bu kuruluşları kınadıklarını söyledi.

Burada bir süre slogan atan gruptakiler, daha sonra dağıldı.