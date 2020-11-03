TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanan ve "Toplu iş sözleşmesi engellenemez" yazılı pankart açan katılımcılar, zaman zaman düdük çalarak, sloganlar attı. Protesto sırasında bir belediye işçisinin yüzüne Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu maske taktığı görüldü.
Grup adına açıklama yapan Şube Başkanı Adem Erdem, sendika olarak şimdiye kadar 12 eylem yaptıklarını ve bunlara katıldıkları için Bakırköy Belediyesinin çok sayıda işçiyi görevden uzaklaştırdığını savundu.
Erdem, "Bizler demokratik yasal tepkilerimizi dile getirirken, öncelikle işçi ve memur arkadaşlarımızın yerleri değiştirildi. Daha sonra iki işçi arkadaşımız işten çıkarıldı. Ardından sendikal örgütlenmeye katkı sunduğu ve sendikal faaliyetlere engel olmadığı için güvenlik müdürü arkadaşımız ücretsiz izne gönderildi. 400'e yakın arkadaşımız önce 2 aylık kısa çalışma ödeneğine çıkarıldı, devamında bir iki ay daha eklendi. İşçi arkadaşlarımız 1100 TL ile açlığa, sefalete mahkum edildiler." diye konuştu.
Adem Erdem, diğer siyasi partiler tarafından yönetilen belediyelerde toplu iş sözleşmeleri imzalanırken Bakırköy Belediyesinin iş barışını bozduğunu öne sürdü.
Açıklamanın ardından Bakırköy Belediye binası önüne gelen sendika üyeleri, daha sonra sessiz bir şekilde ayrıldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!