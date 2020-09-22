Çin menşeili ByteDance firmasının TikTok video paylaşım uygulaması için Oracle Corp ve Walmart ile yaptığı anlaşmanın Çin hükümeti tarafından onaylanması olası gözükmüyor. Çin'de hükümet tarafından desteklenen Global Times gazetesinin haberinde, "Bu anlaşmanın koşulları Washington'un kabadayı ve fanatik tutumunu açıkça gözler önüne seriyor. Bunlar Çin'in ulusal güvenliğini, çıkarlarını ve itibarını zedeliyor" ifadesi yer aldı.
ByteDance dün yaptığı açıklamada ABD'de TikTok Global isimli bir iştirak kuracağını, Oracle ve Walmart'ın da ortak olacağı bu iştirakin yönetim kurulunda çoğunluğun ABD'lilerden oluşacağı açıklamıştı. Bytedance bu değişiklik ile ABD Başkanı Donald Trump'ın güvenlik gerekçesiyle TikTok'u yasaklamasının önüne geçmek istiyordu.
KAYNAK KODUNU PAYLAŞMALI
Haberin adı açıklanmayan yazarı TikTok Global yönetim kurulunun beş üyesinin dördünün ABD'li olması ve yalnızca bir koltuğun Çin vatandaşlarına ayrılmasına ve ABD'nin onaylayacağı bir kişinin "ulusal güvenlik yöneticisi" olarak atanması kararını da eleştirdi. Yazar anlaşmanın ByteDance'ın TikTok'un kaynak kodunu Oracle ile paylaşmasını gerektiren maddesine ilişkin de eleştirilerde bulundu.
Yazar "Eğer TikTok'un ABD'nin manipülasyonları ile düzenlemeye gitmesi bir model haline gelirse bu ABD'de faaliyet gösteren tüm başarılı ve rekabetçi Çinli şirketin ABD'nin hedefi haline gelebilir ve hile ve zorlama yoluyla ABD kontrolündeki bir şirkete dönüştürülebilir ve bu durum yalnızca ABD çıkarlarına hizmet eder" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!