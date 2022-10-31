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Tüm araçlara alkol kilidi zorunluluğu geliyor! Alkol kilidi nedir ve ne zaman uygulanacak?

Tüm araçlara alkol kilidi zorunluluğu geliyor!

Yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Trafikte güvenliğin artırılması amacıyla araçlara alkol kilidi zorunluluğu geliyor. İşte, Alkol kilidi hakkında merak edilenler...

Giriş: 31.10.2022 - 15:09 | Güncelleme: ABONE OL

  • Araçlarda yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenlemeler kapsamında yer alan 'Alkol kilidi' uygulaması Resmi Gazete'de yayımlandı. Kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması amacıyla çıkartılan alkol kilidi uygulamasının Türkiye'de satılacak tüm otomobillerde bulunması gerekiyor. İşte, Alkol kilidi detayları....

  • RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

    İmal edilecek araçların yüksek güvenlik ve düşük emisyon seviyesinde olması ve bu sayede vatandaşların kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması ile daha çevreci araçların kullanımının sağlanması amacıyla yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin düzenleme yapıldı.

     

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik, Acil Durum Şeritte Tutma Sistemlerine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığına İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik ile Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

  • ALKOL KİLİDİ SİSTEMİ NEDİR?

    Bakanlık tarafından uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan çalışmalarla, otomotiv sanayisinin uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların yüksek güvenlik ve düşük emisyon seviyesinde olması ve bu sayede vatandaşların kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması ile daha çevreci araçların kullanımının sağlanması amaçlandı.

  • ALKOL KİLİDİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN UYGULANACAK?

    Araçlarda Acil Durum Şeritte Tutma Sistemi, Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığı, Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi zorunluluğuna ilişkin mevzuat kapsamında M1 (Otomobil), M2 (Minibüs), M3 (Otobüs), N1 (Hafif ticari), N2 (Kamyonet), N3 (Kamyon) kategorilerine göre yürürlüğe gireceği tarihler, AB ile eş zamanlı olarak yeni imal edilecek araç, aksam veya ayrı teknik üniteler için 7 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

  • Uygulama tarihleri itibarıyla yeni imal edilecek ilgili kategorideki araçlarda belirtilen sistemler için zorunluluk getirilerek piyasaya arz edilecek araçlarda can ve mal güvenliğinin korunması bakımından geliştirmede bulunuldu.

    Ayrıca araçların teknik dokümantasyonunu içeren ve gümrük, satış ve tescil aşamalarında aracın kimlik kartı olarak kullanılan uygunluk belgesi formatları yeni nesil araçlara göre güncellendi.

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