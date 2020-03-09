Tuluyhan Uğurlu, İstanbul'u ve kedileri piyanosuyla yorumlayacak



Ünlü piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu, İstanbul Deniz Müzesinde müzikseverlerle buluşacak.

Son dönemde özellikle tarihi mekanlarda konserler veren sanatçı, 14 Mart'ta Beşiktaş sahilinde bulunan müzede, 500 yıllık bir kadırganın önünde sahne alacak.

Uğurlu konserde, video görselleri eşliğinde, "İstanbul’un Bilge Kedileri", "Dünya Başkenti İstanbul", "Üç Dinin Kardeşçe Yaşadığı Kent", "Mimar Sinan'ın Su Yolları", "Boğaziçi’nin Manevi Bekçileri", "Mevsimler Boyu İstanbul" ve "Dolmabahçe’de Hüzünlü Sonbahar" bölümlerinden oluşan "Dünya Başkenti İstanbul" isimli eserini yorumlayacak.