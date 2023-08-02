Tulumtaş Mağarası ziyarete açıldı

SERVİS HİZMETİ SUNULACAK

Gölbaşı Belediyesince restorasyon çalışmaları tamamlanan mağaranın giriş ücreti yetişkinler için 30 lira, öğrenciler için 15 lira olarak belirlendi. Gaziler ile şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra 0-6 yaştakiler mağarayı ücretsiz gezebilecek. Belediye, vatandaşların Tulumtaş Mağarası'nı ziyaret etmeleri için servis hizmeti başlattı. Servisler pazartesi ve cumartesi günleri TOKİ Saat Kulesi önünden salı, çarşamba ve perşembe günleri İlçe Halk Kütüphanesi önünden 10.30 ve 14.30 saatlerinde hareket edecek.