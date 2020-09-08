Tulumbasının çalınmasından bıkan hayırseverden hırsıza not: "50 lira vereceğim, yeter ki çalma"

İslam Yaşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoldan geçenler su içsin diye Ortayol mevkisine bir arkadaşının arazisinin sınırında, artezyen sondajı ile su çıkardıklarını ve bunu bir tulumbayla herkesin hizmetine sunduklarını söyledi.
Hayır amacıyla yaptırdıkları tulumbanın defalarca çalındığını, her defasında da yenisini alıp taktırdıklarını aktaran Yaşar, hırsızlığın önüne geçmek için "Bu tulumbayı çalan arkadaş senden usandık. Eğer çalmak için tekrar gelirsen beni ara. Sana 50 lira vereceğim. Yeter ki çalma." şeklinde yazının ve telefon numarasının bulunduğu bir yazı astıklarını belirtti.
Hırsızlığın bu şekilde önüne geçileceğini düşündüğünü aktaran Yaşar, "Senede 15-20 defa bu tulumbayı kırıp çalıyorlar. Biz de ısrarla arkadaşlarımızdan topladığımız yardımlarla yenisini alıp montaj yapıyoruz. Hırsızlardan bıkınca da artık tulumbanın üzerinde bulunan yazıyı astık." dedi.
Mahallelilerin çözümü beğendiğini aktaran Yaşar, "Bazıları, 'Hırsızlar '50 değil, 100 lira istiyoruz' diye not bırakabilir' şeklinde espri yapıyor" diye konuştu.
Hırsızlara seslenen Yaşar, "Bu alışkanlığınızdan vazgeçin. Eskisi gibi birbirimize sahip çıkalım, çalmayalım ve koruyalım ki bu tür hizmetler insanların hizmetinde kalsın." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!