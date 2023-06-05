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Sanatçı Tülin Serpen’in 60 yılı aşkın sanat hayatında ürettiği çeşitli dönemlerine dair örnekler, 'Dönemler: Sanatta 60 Yıla Saygı' sergisinde sanatseverlerle buluşacak. 7 Haziran Çarşamba günü, Mine Sanat Galerisi'nden açılacak sergide Serpen'in kariyeri boyunca geçirdiği farklı dönemler ve stili üzerine bir retrospektif sunacak. Sergi sanatsal üretimlerindeki derinlik ve çeşitlilik ile sanatçının geçirdiği yıllara saygı adına kurgulandı.

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Neşet Günal, Özdemir Altan'dan sanatsal eğitim alıp, uzun yıllar beraber çalışan Tülin Serpen, 60’lı yıllarda akademik desen ve resim çalışmaları, modelden çalışmalar, peyzaj ve natürmort ile başladığı sanatsal yolculuğunda, 70’lerin başında Sultanahmet Camii vitraylarından esinlenerek ürettiği bir seri ile zenginleştirdi. 70’lerin başında özgürlük, bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm ruhunu taşıyan gençliğe olan sevgi ve fikirdaşlığı yazılı resimlerine yansıdı. Bu dönemde resimde iki boyutlu bir düzey olduğunu hatırlatmak için keskin çizgi ve renk planları ile gözün perspektif olarak derine gitmesini engelleyen resimler üretti. Serigrafi tekniğini resimlerinin bir elemanı olarak kullanmaya başlayan Serpen, fotoğraflardan alıntılar ve kolajlarını ipek baskı yöntemiyle farklı bir boyuta taşıdı. Bu serigrafiler, 1980’lere kadar süren bir dönemin simgesi oldu ve sanatçıyı çeşitli ödüllerle buluşturdu. 1982'de Aya İrini’de Günümüz Ressamları Sergisi’nde yer alan sanatçı, “Savaştan Döndüm 1” adlı çalışması ile Beyoğlu Sanat Galerisi’nde dikkat çekti. Bu eser, İstanbul Devlet Resim Heykel Müzesi tarafından satın alındı. Ayrıca Londra, İngiltere’deki Türk Sefareti Rezidansı’nda bir sergisi gerçekleşti.

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