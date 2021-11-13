"YARGIÇ TÜLİN; KIZIMIZI NE ZAMAN GÖREBİLECEĞİM?"

Noronha, apartmanda çektiği fotoğrafına şu notu düşmüştü:

Sevgili Siena; doğum günün kutlu olsun aşkım. Burayı annenin apartmanının lobisi olarak tanıyabilirsin. Baban doğum gününü kutlamak ve seninle vakit geçirmek için buradaydı ve ne yazık ki annen bir kez daha Türk mahkemelerinin bugün seni görmeye hakkım olduğunu söylemesine rağmen, kendisinin Türk yargı sisteminin üstünde olduğuna ve kendisinin nihai karar mercii olduğuna karar verdi. Ne zaman birlikte olabileceğimizin nihai yargıcı.

Yargıç Tülin, kızımızı ne zaman görebileceğimi söyler misiniz! Baban bir kez daha her yöne 5.000 km uçtu ve seni görmeden eve dönecek sevgili Siena'm. Baban seni seviyor ve her zaman yanında olacak. İstanbul sensiz hiç de eskisi gibi değil, İstanbul sensiz olmaz!