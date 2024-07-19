Tülin Şahin: Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun
Fanatik Fenerbahçeli Tülin Şahin, sosyal medya hesabından 'Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı
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Tülin Şahin, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.
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Dün kızıyla birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda olan Şahin, kızı Siena, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, José Mourinho ve İrfancan Kahveci ile birlikte oldukları fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.
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Tülin Şahin, takipçileriyle yaptığı o paylaşımlara şu notu düştü; "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun. Dün tüm günümüz neredeyse statta geçti. İlk önce FB TV'de çekimlerim vardı. Fenerbahçemizin çok tatlı köpeği Lady'yi hepimiz çok seviyoruz. Siena, onu 2 yaşından itibaren tanıyor ve her gittiğinde onunla hep vakit geçiriyor.
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Çekimlerden çıkıp Ulus'a toplantıya gittim, ardından tekrar Kadıköy'e gelip statta maça gittik. Siena, köprüyü 4 kere geçmeyi pek eğlenceli buldu. Her zaman her yerde olduğu gibi bizi dün akşam maçta yine çok güzel ağırlayan başkanımız Ali Koç'a teşekkürler. İlk fotoğrafı kızım Siena çekti, o yüzden flu."
Fotoğraflar: Instagram