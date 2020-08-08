Gerek doğumdan hemen sonra eski fiziğime dönmem için yaptığı baskılar gerek hamileyken bir tane dondurma yediğim için çıkardığı şiddetli kavgalar benim için son derece yıpratıcı oldu. Benim önceliğimin mükemmel gözükmekten önce bir anne olmak olduğunu kabul etmedi. Doğumdan sonraki 2. haftamda "Çocuğa bakmak ve gece uyanmak senin işin değil" diyerek eve zorla 2 tane bakıcı getirip bana "Şimdi spor yapmaya ve zayıflamaya dönme vakti" olduğunu söyledi. Ben bir çocuğun sahibi değil, bir anneyim ve kızımın her şeyi ile ilgilenmek benim en önemli görevim. Baba olmanın sorumluluğunu alıp, hayatı mutlulukla paylaşmak yerine annesi ile birlikte 5 aylık kızımızın bile şişman olduğunu, söyledikleri terbiyesizce tartışmalara maruz bıraktı.