Lif, E vitamini, riboflavin, fosfor ve manganez gibi çok çeşitli diğer mineraller ve besinler iyi seviyelerdedir. Kuşkonmaz, çorbalardan salatalara ve çok daha fazlasına kadar birçok şekilde tüketilebilir. En iyi yollardan biri basit tutmaktır. Kuşkonmazın üzerine biraz tuz, zeytinyağı ve biraz parmesan serpin ve hem lezzetli hem de sağlıklı bir garnitür için fırında kızartın! Kuşkonmaz sadece lezzetli ve besleyici olmakla kalmaz, aynı zamanda toksinlerle bağlanarak ve onları vücudunuzdan atarak karaciğere yardımcı olan antioksidan glutatyonun sadece birkaç kaynağından biridir.