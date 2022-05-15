Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalar hakkında incelemeler gerçekleştiren Reklam Kurulu, yılın ilk 4 ayında 7 bin 57 dosya incelendi.
Bu incelemeler neticesinde 668 dosya kurallara aykırı bulundu, 504'ü hakkında reklam durdurma, 164'ü için ise idari para ve durdurma cezaları verilmesi kararlaştırıldı.
Reklam Kurulu gündeminde görüşülerek aykırı bulunan 668 dosyanın büyük bölümünü sağlık, gıda ve kozmetik sektörü tanıtımları oluşturdu. Bu sektörleri teknoloji, dayanıklı tüketim malları ve turizm sektörleri izledi.
Tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı tanıtım yapan firmalara yılın ilk 4 ayında 17 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandı.
FENOMENLER DE ELE ALINDI
Söz konusu dönemde sosyal medya fenomenleri olarak da bilinen sosyal medya etkileyicilerinin reklam faaliyetlerine yönelik 12 dosya görüşülürken 10'unda mevzuata aykırılık tespit edildi. Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 8'i hakkında durdurma, 2'si hakkında ise idari para ve durdurma cezaları verildi.
Diğer yandan, Reklam Kurulu tarafından "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz" ve kısa süre önce uygulanmaya başlanan "Sosyal Medya Reklamlarının Yapay Zeka ile Taranması Projesi" ile sosyal medya etkileyicilerince gerçekleştirilen ticari reklam ve uygulamalar Bakanlık tarafından yakından takip ediliyor.
Reklam Kurulu, geçen yıl 25 bin 369 dosyayı gündemine alırken 1917 dosyayı karara bağlamıştı. Bu dosyalardan 224'ü mevzuata uygun bulunurken 1693'ünde aykırılık tespit edilmiş, mevzuata aykırı 1693 dosyanın 1319'una sadece durdurma cezası verilmişti. Kurul geçen yıl 33 milyon 273 bin 294 lira idari para cezası uygulamıştı.
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