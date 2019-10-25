Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kamar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından, kredi kartıyla yapılan kuyum harcamalarının taksitlendirme süresinin 4 aydan 8 aya çıkarılmasıyla birlikte tüketicinin mücevhere ulaşmasının kolaylaştığını söyledi.

Taksit sayısındaki artışın iş dinamiklerine ivme kazandıracağına dikkat çeken Mustafa Kamar şunları söyledi: “Her zaman söylediğimiz gibi mücevher takının rakipleri artık kuyumcular değil, elektronik, kozmetik ve tekstil sektörleridir. Taksit sayısının artmasıyla birlikte tüketicinin mücevhere ulaşması kolaylaştı. Bu durum iç piyasadaki mücevher satışlarını arttırıp, kuyumcu sektörünün diğer sektörlerle rekabet etme şansını artıracaktır. Taksit sayısındaki artış iç piyasanın dinamiklerinin gelişmesine katkı sağlarken, aynı zamanda yatırım ve tasarruf yapmak isteyenler için güzel bir fırsat olacaktır. Mücevherin lüks bir tüketim aracı değil, lüks bir tasarruf aracı olduğuna unutmamak gerekir. Karardan dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Maliye Bakanımıza bizi anladıkları ve bu konuda gerekli çalışmayı hayata geçirdikleri için teşekkürlerimizi sunarız” dedi.