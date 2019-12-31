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Ticaret Bakanlığının, "6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77'nci Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen idari para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 22,58 yükseltildi. Söz konusu artışla 415 lira ile 209 milyon 564 bin 436 lira arasında değişen cezalar, fiyat etiketi ve listeleri, tüketicileri aldatıcı reklamlar gibi konuları kapsıyor. Bu kapsamda, tüketicilere aidat ödemesi bulunmayan kredi kartı sunulmaması halinde ilgili kuruluşlara uygulanacak idari para cezası miktarı 10 milyon 478 bin 218 liraya yükseltildi.
Aldatıcı ticari reklamlar için idari para cezaları, yerel düzeyde yayın yapan televizyon kanalı aracılığıyla yapılmışsa 20 bin 953 lira, ülke düzeyinde yayın yapanlar aracılığıyla gerçekleştirilmişse 419 bin 126 lira olacak.
Gıda ürünü olmamalarına rağmen sahip oldukları şekil, koku, renk, görünüm, ambalaj, etiket, hacim veya boyutları nedeniyle olduklarından farklı görünen ve bu sebeple tüketiciler, özellikle çocuklar tarafından, gıda ürünleriyle karıştırılarak sağlığı ve güvenliği tehlikeye atan ürünlerin üretilmesi, pazarlanması, ithalat ve ihracat yasağına uymayanlar hakkında her bir işlem başına, 10 bin 475 lira idari para cezası kesilecek.
TÜKETİCİ KREDİSİ VE KONUT FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ
Tüketici kredisi ve konut finansmanı sözleşmelerinde, Kanunun cayma hakkı, faiz oranı, erken ödeme, temerrüt, sigorta yaptırılması hükümlerini ihlal eden, belirli süreli kredi sözleşmelerine ilişkin açılan hesaplardan ücret, masraf talep eden kredi veren kuruluşlara her bir işlem başına 2 bin 92 lira idari para cezası kesilecek.
Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri ile devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmelerine ilişkin hükümlere aykırı her bir işlem başına 2 bin 92 lira idari para cezası uygulanacak. Ön ödemeli şekilde satılan ve 36 ay içinde teslim edilmeyen konut başına ceza miktarı ise 41 bin 910 lira olarak belirlendi. Söz konusu tebliğ 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.
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