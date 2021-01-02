Tüketiciden indirim adı altında alınan cayma bedelleri geri alınabilir

AA

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılında 6502 Sayılı Tüketici Kanunu çıkana kadar tüketici eğer taahhüt süresi dolmadan abonelikten çıkmışsa kendisinden fahiş cayma bedelleri alındığını söyledi.

Çıkan kanunla birlikte cayma bedeli alamayan satıcı ve sağlayıcı firmaların yeni arayışlara girdiğini belirten Şahin, "Burada satıcılar yasaya bir yönetmelik eklettiler. Firmalar 'ben tüketiciye taahhüt verdiği için bir indirim yaptım, eğer süre dolmadan çıkarsa yaptığım indirimi bana geri versin' dediler ve o indirimi almaya başladılar." diye konuştu.

Şahin, firmaların hiç satmadıkları bir fiyattan tüketicilere abonelik satmaya başladığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Tüketici 50 liralık bir aboneliği 40 liraya indirimle almışsa, 3 ay sonra cayarsa 10'ar liradan 30 lira iade etmesi gerekiyor. Firmalar çok kurnaz bir yöntemle, aslında hiç satmadıkları fiyattan satıyormuş gibi yapıp 40-50 liraya satılan bir hizmeti 'bu 300 lira ama biz size 50 liraya veriyoruz' diye çok yüksek indirim yapıyorlarmış gibi gösteriyorlar. Buradaki rakamdan düşündüğümüzde sanki aylık 250 lira indirim yapmış gibi gösteriliyor. Geri alacakları indirim tutarı da çok yüksek çıkıyor. Yani 3 ayda 750 lira. Yani aslında kanunen cayma bedeli alınmasa da başka bir isim altında cayma bedelini almaya devam ediyorlar. Tüketici elektrik, doğalgaz cep telefonu, internet, televizyon gibi aboneliklerinden bir süre sonra şu ya da bu sebeple caymak istediğinde 'indirim' yapıldığı iddia edilen fiyattan cayma bedeli ödemeye başladı. Tüketici abonelikten cayınca 600-800 lira gibi ücret ödüyor."

- "İndirim yapıldığı iddia edilen rakama sözleşmede mutlaka bakılması gerekiyor"

Tüketicinin böyle bir nedenden dolayı yüksek miktarda cayma ödemesine itiraz etmesi gerektiğini dile getiren Şahin, indirim yapıldığı iddia edilen rakama sözleşmede mutlaka bakılması gerektiğini ve buna göre imza atması gerektiğini anlattı.

Şahin, birçok tüketicinin, rakama dikkat etmeden sözleşmede belirtilen yüksek miktarda indirim rakamına imza attığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Firmalar cayma bedeli alırken büyük kar ediyorlardı. Tüketiciler kendilerinden 'indirimin iadesi' adı altında alınan eskisi gibi cayma bedellerini hakem heyetlerine başvurup geri alabilir. Böyle bir durumda tüketici sözleşmeyle birlikte hakem heyetine başvurmalı. Tüketici başvuruda hakem heyetine 'olmayan bir ücret üzerinden bana indirim yapılmış gösterilip fazla para alındı, ben fazla para ödedim ve benden bu alınan paranın iadesini istiyorum' diyecek. Hakem heyetleri de burada gerçekten hizmetin 250-300 liraya satılıp satılmadığına bakmalı. Burada ürünün reklamlarda ve görsellerinde o fiyata verildiğini, satılıp satılmadığını kontrol etmeleri gerekiyor. Yüksek fiyattan satıyormuş gibi yapıp fazlaca indirim yaptığını iddia eden firmaların iddia ettikleri yüksek fiyattan satıp satmadıklarını ispat etmeleri gerekiyor. Eğer satıcı bunu ispatlayamazsa Tüketici Hakem Heyetleri tüketiciden aldığı bedeli iade kararı vermeli."