05 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarım ve Orman Bakanlığı, salça benzeri yemeklik sos gibi ürünler nedeniyle tüketicilerin yanıltılmasını ve haksız rekabeti önlemek amacıyla hem bu ürünler için kriterler belirleyecek hem de katkı maddesi kullanımını yasaklayacak.
Edinilen bilgiye göre, Bakanlık, Türk yemeklerinin vazgeçilmesi salçayla ilgili iki ayrı mevzuat düzenlemesi yapmaya hazırlanıyor.
Bu kapsamda, Türk Gıda Kodeksi Salça ve Püre Tebliği, salça benzeri ürünleri de kapsayacak şekilde düzenlenecek.
Tebliğin adı "Türk Gıda Kodeksi Salça ve Benzeri Ürünler Tebliği" olarak değiştirilecek.
Yeni tebliğle tüketicileri korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla salça olmadığı halde salça izlenimi veren yemeklik sos, kahvaltılık sos, yemeklik karışım gibi isimlerle piyasaya arz edilen ürünler için de kriterler belirlenecek. Yeni düzenleme, domates salçası, domates püresi, biber salçası, biber püresi, karışık salça, domates veya biber bazlı olan yemeklik ürünleri de kapsayacak.
Tebliğ taslağında, domates püresinin ilave tuz hariç kuru madde miktarının en az yüzde 7, en çok yüzde 20, biber püresinin kuru madde miktarının ilave tuz hariç en az yüzde 9, en çok yüzde 15 olması öngörüldü.
SALÇA ALGISI VERECEK GÖRSEL DE OLMAYACAK
Taslakla domates-biber bazlı yemeklik ürünler de salçayla karıştırılmaması amacıyla ayrıca tanımlandı. Bu ürünler için "Ana bileşeni domates veya biber olan, domates salçası veya biber salçası ihtiva eden, tat, kıvam ve aroma geliştirmek amacıyla bitkisel yağ, baharat ve benzeri yenilebilir bileşenler ilave edilerek veya edilmeksizin üretilen, yemeklik karışım, sos ve benzeri isimlerle piyasaya arz edilen ürünler" tanımı yapıldı. Domates bazlı yemeklik ürünlerde likopen miktarının kilogram başına maksimum 250 miligram olması planlandı.
Tüketicinin yanıltılmaması için salça olmayan ürünlerin üzerinde salça ve domates resmi gibi bu ürün olduğu izlenimi verebilecek yazılı ve görsel bulunmayacak.
Salçada koruyucu kullanımını daha önce yasaklayan Bakanlık, salça benzeri ürünlerde de haksız rekabet olmaması için benzer bir düzenleme kararı aldı. Bu kapsamda Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği'nde değişiklik ve yemeklik ürünler için de katkı maddesi yasağı getirilecek. Hazırlanan yönetmelik taslağına göre, domates-biber bazlı yemeklik ürünler için koruyucular (Sorbik asit-potasyum sorbat, benzoik asit-benzoatlar) yasaklanacak.
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