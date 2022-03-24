Tüketici kredileri tutarı yükseldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 18 Mart itibarıyla 39 milyar 812 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 358 milyar 596 milyon liradan 5 trilyon 398 milyar 408 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 39 milyar 534 milyon lira arttı . Söz konusu haftada yüzde 0,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 5 trilyon 986 milyar 683 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİ TUTARI 792 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 18 Mart itibarıyla 917 milyon lira artışla 791 milyar 873 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 307 milyar 729 milyon lirası konut, 13 milyar 627 milyon lirası taşıt ve 470 milyar 518 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 34 milyon lira artarak 735 milyar 385 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,1 azalarak 218 milyar 481 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 89 milyar 499 milyon lirası taksitli, 128 milyar 982 milyon lirası taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 220 milyon lira artarak 163 milyar 897 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 130 milyar 130 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 15 milyar 779 milyon lira artarak 1 trilyon 21 milyar 956 milyon lira oldu.
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