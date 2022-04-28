Tüketici kredileri tutarı arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 22 Nisan itibarıyla 55 milyar 292 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 525 milyar 383 milyon liradan 5 trilyon 580 milyar 676 milyon liraya yükseldi.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 45 milyar 139 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 112 milyar 692 milyon lira oldu.
TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 820 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ
Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 22 Nisan itibarıyla 9 milyar 622 milyon lira artışla 819 milyar 792 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 317 milyar 849 milyon lirası konut, 16 milyar 421 milyon lirası taşıt ve 485 milyar 523 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.
Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 864 milyon lira artarak 760 milyar 195 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 1,4 artışla 235 milyar 226 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 96 milyar 510 milyon lirası taksitli, 138 milyar 716 milyon lirası taksitsiz oldu.
YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 22 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 39 milyon lira azalarak 161 milyar 852 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 129 milyar 491 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.
Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 105 milyar 348 milyon lira artarak 1 trilyon 166 milyar 490 milyon lira oldu.
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