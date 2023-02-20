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Tüketici güveni şubatta yükseldi

Tüketici Güven Endeksi şubatta yüzde 4.3 yükseldi. TÜİK tüketici eğilim anketinin büyük ölçüde deprem öncesindeki durumu yansıttığını bildirdi

Giriş: 20.02.2023 - 10:04 | Güncelleme: ABONE OL
Tüketici güveni şubatta yükseldi
Tüketici güveni depremden önce yükseldi
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HABERTURK.COM

TÜİK şubat ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks şubatta bir önceki aya göre yüzde 4.3 yükseldi. Ocak ayında 79.1 olan endeks, şubat ayında 82.5 oldu.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada tüketici eğilim anketi verilerinin önemli bir kısmının 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği için sonuçların büyük ölçüde deprem öncesi durumu yansıttığı ifade edildi.

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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