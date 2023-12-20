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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici güveni 4 aydır yükselişte - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici güveni 4 aydır yükselişte

        Tüketici güven endeksi aralıkta yüzde 2.6 yükseldi. Endeks böylece 4 ay üst üste yükselmiş oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 10:22 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:22
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        Tüketici güveni 4 aydır yükselişte
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        TÜİK, aralık ayı tüketici güven endeksi gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre endeks, kasım ayında 75.5 iken Aralık ayında yüzde 2.6 oranında artarak 77.4 oldu. Böylece aralık itibarıyla tüketici güveni 4 ay üst üste yükselmiş oldu.

        Tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2023

        Endeks Bir önceki aya göre

        değişim oranı (%) Kasım Aralık Kasım Aralık Tüketici güven endeksi 75,5 77,4 1,1 2,6 Mevcut dönemde hanenin maddi durumu 61,3 63,4 2,7 3,4 Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 74,5 76,1 2,6 2,1 Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 73,4 75,8 0,6 3,3 Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 92,6 94,5 -0,6 2,0

        Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

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