Tüketici güveni eylülde yükseldi

HABERTURK.COM

TÜİK eylül ayı tüketici güven endeksi gerçekleşmelerini yayımladı. Buna göre eylülde endeks bir önceki aya göre yüzde 0.3 oranında arttı. Ağustos ayında 72.2 olan endeks, eylül ayında 72.4 oldu.

Böylece endeks yükselişini 4. aya taşıdı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül 2022:

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Eylül 2022:



Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.