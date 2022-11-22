Tüketici güveni 1 yılın zirvesinde

Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.6 yükseldi. Ekim ayında 76.2 olan endeks, kasımda 76.6 oldu.

Böylece endeks son 1 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Kasım 2022:

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Kasım 2022: