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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici güven endeksi martta 85,9 oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici güven endeksi martta 85,9 oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tüketici güven endeksi mart ayında yüzde 4,6 oranında artarak 85,9 oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.03.2025 - 10:13 Güncelleme: 21.03.2025 - 11:09
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        Tüketici güveninde artış
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        Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında 82,1 iken Mart ayında yüzde 4,6 oranında artarak 85,9 oldu.

        Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

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