Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim ayında bir önceki aya göre %2,1 oranında arttı; Eylül ayında 55,8 olan endeks, Ekim ayında 57 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Ekim 2019



HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİ ENDEKSİ 74,8 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Eylül ayında 74 iken, Ekim ayında %1,1 oranında artarak 74,8 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 73,4 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 71 iken, Ekim ayında %3,4 oranında artarak 73,4 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 56,8 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 55,3 iken Ekim ayında %2,7 oranında artarak 56,8 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 22,84 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Eylül ayında 22,80 iken, Ekim ayında %0,2 oranında artarak 22,84 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ekim 2019