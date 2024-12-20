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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici Güven Endeksi aralıkta 81,3'e çıktı - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici güveni aralıkta yükseldi

        Tüketici güven endeksi kasımda 79,8 iken aralıkta yüzde 1,9 artışla 81,3'e çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 10:43 Güncelleme: 20.12.2024 - 11:36
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        Tüketici güveni aralıkta yükseldi
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi kasımda 79,8 iken aralıkta yüzde 1,9 artışla 81,3'e çıktı.

        Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 3,5 azalışla 63,8'e indi.

        Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 1,6 artışla 81,9'a ulaştı.

        Kasımda 73,8 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 4 yükselişle bu ay 76,8 oldu.

        Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise yüzde 4,1 artışla 102,6 olarak hesaplandı.

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