Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart ayında bir önceki aya göre %2,9 oranında arttı; Şubat ayında 57,8 olan endeks Mart ayında 59,4 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mart 2019



Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Şubat ayında 75,2 iken, Mart ayında %4 oranında artarak 78,3 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78,6 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 75 iken, Mart ayında %4,9 oranında artarak 78,6 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 58,9 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 59 iken Mart ayında %0,1 oranında azalarak 58,9 oldu.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 22 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Şubat ayında 22,02 iken, Mart ayında 22 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Mart 2019