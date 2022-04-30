Tüketici Derneği'nden bayramda sahte ürün uyarısı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşların tatil yolculuğu başlarken, özellikle mola yerlerinde otomobille dolaşıp sahte ürün satan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.
Özellikle mola alanlarında ve yakıt istasyonlarında karşılaşılan bir dolandırıcılık yöntemi, vatandaşların araçlarıyla yoğun olarak yollara çıkacakları Ramazan Bayramı öncesi yeniden gündeme geldi.
Sahte ürünleri orijinalmiş gibi uygun fiyatla satmayı hedefleyen dolandırıcılar, bu ürünlerin promosyon ya da prim amaçlı kendisine verildiğini ifade ederek tüketiciyi yanıltmaya çalışıyor.
Özellikle parfüm, çikolata ve saat gibi ürünleri, genellikle havalimanı ya da duty free gibi kurumsal bir firma çalışanı olduğunu söyleyerek satmaya çalışan dolandırıcılar, daha inandırıcı olmak adına yanlarında sahte kurum kimliği de taşıyabiliyor.
Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu yöntem uzun zamandır yapılıyor. Maalesef özellikle kendilerini kurumsal ve toplumda kabul görmüş işletmelerde çalışıyormuş gibi gösteren kişiler, 'ihtiyaç fazlası, promosyon ürünü ya da içerden çıkardığımız ürünler' deyip ne olduğu belirsiz olan ürünler satıyorlar.
Özellikle bunu alkollü içeceklerde, parfüm ve çikolata benzeri gıda ürünlerinde yapıyorlar. Buradaki temel amaç insanların bir anlık bilgisizliğini, bir anlık zafiyetini kullanıp belki de değeri çok çok düşük olan ürünleri aslında çok pahalıya satmak." dedi.
POLİSE YA DA ZABITAYA ŞİKAYET EDİLMELİ
Tüketicilere bu kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunan Küçük, şunları kaydetti:
"Tüketicilerimize çağrımız şu; kurumsal kimliklerini bilmedikleri, hele böyle mola yerlerinde ya da arabanızı bir yere park ettiğinizde yanınıza yaklaşıp 'parfüm ya da benzeri ihtiyacınız var mı?' şeklinde yaklaşanlara itibar etmesinler. Çünkü bunların özellikle gıda ürünlerinin güvenirliğini hiç bilmiyoruz. Diğer ürünleri de tamamen sahte."
Markalı ürünlerin, düşük fiyatla ancak hırsızlık ürünü ya da sahte ürün olarak satılabileceğine dikkati çeken Levent Küçük, sözlerini şöyle tamamladı:
"Dolayısıyla her ikisi de tüketicilerimiz açısında sakıncalı ve ucuz ürün alayım derken daha çok mağdur olmaları söz konusu olabilir. Tüketicilerimiz belki bayram üstü sevdiklerine bir hediye almak isteyebilirler. Sevindireyim derken daha çok mağdur olup üzülebilirler. Bu kişilerden kesinlikle alışveriş yapılmamalı ve bu kişileri polise veya zabıtaya şikayet etmekte de fayda var."
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