Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Altay'dan vatandaşlara "hacker" uyarısı

AA

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde dolandırıcıların, hedef seçtikleri kişiyle, Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı logosunu kullanarak WhatsApp ve sosyal medya hesaplarından iletişime geçmeye çalıştığını belirtti.

Bu şekilde yardım talep eden veya göndermek isteyen kişilere itibar edilmemesi gerektiğini bildiren Altay, şunları kaydetti:

"Son zamanlarda hackerlerin gönderdiği linke tıklamak, dolandırıcıların telefonun veya bilgisayarın tüm bilgilerine ulaşması için yeterli. Linkin tıklanmasının ardından ekranda 'Yardım almak için ileri butonuna basın.' ifadesi yer alıyor. Bu şekilde hackerlerin talimatlarını yerine getiren vatandaşların telefon veya bilgisayardaki tüm bilgileri dolandırıcıların eline geçiyor. Vatandaş telefonunda mobil internet bankacılığı kullanıyorsa, hackerler banka hesabı ve kredi kartı bilgilerini de çok rahat alarak hesabı boşaltıyor."

Altay, devlet tarafından verilen para desteği yardım sorgulamasının e-devlet üzerinden gerçekleştirildiğini, bu konularda resmi kurumlar haricinde hiç kimsenin aracılık yapmasına izin verilmediğini vurguladı.

Bu şekildeki dolandırıcılıklara karşı vatandaşların dikkatli olmasını isteyen Altay, "Hiçbir şekilde tanımadığınız ve şüphelendiğiniz kişilerden gelen mesaj ve mailleri açmayın. Telefonunuzun ayarlar bölümünden bilinmeyen kaynaklar indirme butonunu kapalı tutun. İndirilen banka uygulamaları veya gizli bilgilere ek bir güvenlik uygulamasıyla şifre koyun. Kullandığınız cihaza virüs bulaştığından şüpheleniyorsanız teknik servise müracaat edin. Banka hareketlerini günde en az 1-2 kere kontrol edin, şüpheli durumda bankanızla temasa geçin." ifadelerini kullandı.