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        Haberler Gündem 3. Sayfa Teröristin üzerinden çıkan USB sayesinde diğer teröristler de etkisiz hale getirildi - Haberler

        Tükenişin fotoğrafı! Hepsi etkisiz hale getirildi

        Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz yıl etkisiz hale getirilen bir teröristin üzerinden çıkan flaş bellekte yer alan 2 fotoğrafın izini süren güvenlik güçleri dikkat çeken tespitlerde bulundu. Buna göre her iki karedeki tüm teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirlendi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 25.09.2023 - 10:04 Güncelleme: 25.09.2023 - 10:06
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        Tükenişin karesi! Hepsi etkisiz hale getirildi
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        Güvenlik güçleri yurt içinde düzenledikleri başarılı operasyonlarla PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

        Sırrıberk Arslan'ın haberine göre yurt içinde jandarma ve polis özel harekat timleri sınır ötesinde ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın İHA ve SİHA’larla yaptığı nokta operasyonlarla terör örgütü PKK tükenme noktasına getirildi. Polis-jandarma ve MİT’in anlık istihbarata dayanan bilgilerinin yanında sürek avı yöntemiyle icra edilen operasyonlarda teröristler ağır kayıplar verdi.

        FLAŞ BELLEĞİN ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ

        Kahramanmaraş kırsalında geçtiğimiz yıllarda etkisiz hale getirilen bir teröristin üzerinden çıkan flaş belleğin şifrelerini çözen istihbarat birimleri bellek içerisinde yer alan İki fotoğraf karesinin izini sürdü. Fotoğrafların 2017’de nisan ve mayıs ayında Tunceli Ovacık kırsalında çekildiğini belirleyen ekipler iki fotoğraf karesinde yer alan teröristleri Sima Tanıma Sistemi (SİTAS) arşiv kayıtları ve teslim olan teröristlerin teşhislerinden tek tek belirledi.

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        Buna göre bir dönem PKK terör örgütünce, sözde Dersim eyaleti olarak belirlenen ve Sivas, Erzincan, Bingöl, Elazığ illerinin bir bölümü ile Tunceli'den oluşan bölgede yer alan grup içindeki iki fotoğrafta yer alan 6’sı kadın 25 teröristin tamamının etkisiz hale getirildiği tespit edildi.

        Yürütülen teknik çalışmalar sonucu bu fotoğraf karesindeki teröristlerden 4 erkek teröristtin operasyonlarda sağ/yaralı yakalandığı, 21 teröristin ise bu fotoğrafın çekilmesinin ardından geçen 6 yıllık süre içinde farklı bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlar sırasında etkisiz hale getirildikleri ortaya çıktı.

        İŞTE FOTOĞRAF KARESİNDEKİLER

        Rozerin Hebun (K) Rozerin Özer - Öldürüldü

        Berçem Amigra (K) Yağmur Yücedağ - Öldürüldü

        Baz Mordem (K) Önder Kaçar - Öldürüldü

        Amed Navdar(K) Savcı Yıldız- Sağ yakalandı

        Rojhat Diman (K) Adem Gürel - Öldürüldü

        Hamza Karaz (K) Hasan Baylan - Öldürüldü

        Rüstem (K) Celal Gök - Öldürüldü

        Sarya Gever (K) Özlem Çiftçi - Öldürüldü

        Bedran Bingöl (K) Sidar Karadağ- Öldürüldü

        Agir Rojhat (K) Hasan Demir- Sağ yakalandı

        Welat Sipan(K) Reşat Keşan - Öldürüldü

        Zin Cizre (K) Hafize Özdemir - Öldürüldü

        Kava Rus( K) Danial Dadaev - Öldürüldü

        Sorej Civan(K) Barış Çoşkun - Öldürüldü

        Sarya (K) Şehriban Tekmenuray - Öldürüldü

        1-Alişer (K) Hüseyin Akçiçek - Öldürüldü

        2-Azat Çünğüş (K) Gürbüz Topçu – Yaralı olarak yakalandı

        3-Sidar (K) Mazlum Atar - Öldürüldü

        4-Sefkan (K) Ferhat Ateş - Öldürüldü

        5-Biryar Ararat (K) Devriş Adıgüzel - Öldürüldü

        6-Şiyar Çale (K) Uğur Bulut - Öldürüldü

        7-Yaşar Botan (K) Osman Manak - Öldürüldü

        8-Rızgar Sapri (K) Abdülkerim Avras - Öldürüldü

        9-Rezan Cudi (K) Cihan Salman – Sağ yakalandı

        10-Munzur Dersim (K) Cihan Söylemez - Öldürüldü

        Fotoğrafta yer alan ve yaralı olarak yakalanan teröristlerden (2 numara) Azat Çüngüş kod adlı Gürbüz Topçu'nun 30'dan fazla suç dosyası bulunduğu belirlendi. Teröristin 2012 yılında CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılması, Ovacık Cumhuriyet Savcısı Murat Uzun'un 2012'de şehit edilmesi, Tunceli Cumhuriyet Mahallesi'nde 2016'da düzenlenen saldırılarda 2 polis memurunun şehit düşmesi Tunceli il merkezinde 2011'de halı sahada maç yapan polis memurlarına yönelik saldırıda komiser Cem Kerman ile öğretmen eşi Dilay Kerman'ın şehit edilmesi saldırılarını gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

        Teröristtin halen 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 564 yıl 81 ay hapis ile cezaevinde olduğu tespit edildi. Fotoğrafta etkisiz hale getirilen bir başka teröristtin ise MLKP Türkiye silahlı kanat sorumlusu Hüseyin Akçiçek ile içişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 10 milyon lira ödülle aranan PKK’lı terörist 'Zin Avesta' kod adlı Hafize Özdemir'in de bulunduğu ortaya çıktı.

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