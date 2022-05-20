Yurt dışı ÜFE, yıllık yüzde 97 arttı

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YD-ÜFE (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,61, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,11 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,83 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 98,92, imalatta yüzde 97,07 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 110,21, dayanıklı tüketim malında yüzde 84,97, dayanıksız tüketim malında yüzde 79,62, enerjide yüzde 241,59, sermaye malında yüzde 82,39 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 1,81, imalatta yüzde 2,63 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,14, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,52, enerjide yüzde 7,39, sermaye malında yüzde 3,37 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 63,12, tütün ürünleri yüzde 68,67, içecekler yüzde 73,86 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 241,59, ana metaller yüzde 134,36, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) yüzde 110,69 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

YD-ÜFE sektörlerinden içecekler yüzde 0,38, giyim eşyası yüzde 0,21, tütün ürünleri yüzde 0,20 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç yüzde 9,26, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,39, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 4,59 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.