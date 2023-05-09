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TÜİK'ten verilerinin güvenilirliğine yönelik iddialara ilişkin açıklama geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerin güvenilirliğine yönelik iddialara cevap geldi. Açıklamada, "Uluslararası norm ve standartlarda karşılaştırılabilir istatistik üreten TÜİK, yürüttüğü tüm süreçlerde dünyada en şeffaf kurumlar arasında yer almaktadır" ifadelerine yer verildi

Giriş: 09.05.2023 - 14:23 | Güncelleme: ABONE OL
TÜİK'ten verilerinin güvenilirliğine yönelik iddialara ilişkin açıklama geldi
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından uluslararası norm ve standartlarda karşılaştırılabilir istatistik üretildiği, TÜİK'in yürüttüğü tüm süreçlerde dünyada en şeffaf kurumlar arasında yer aldığı bildirildi.

Kurumdan yapılan açıklamada, son günlerde enflasyon, istihdam, büyüme gibi alanlarda yayımlanan temel ekonomik göstergelerin şüpheli ve tartışmalı olduğu yönünde yer alan iddiaların ortaya atıldığı, ayrıca DİSK tarafından açılan bir dava işaret edilerek “TÜİK’e açtığımız davayı kazandık” şeklinde haberler yapıldığı, bu iddialara ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUN VE ŞEFFAF

TÜİK'in, uluslararası standartlara uygun, güvenilirlik, tutarlılık, tarafsızlık, istatistiki gizlilik, güncellik, şeffaflık, bilimsellik ve karşılaştırılabilirlik ilkeleri doğrultusunda istatistikler üretmekte ve yayımladığı hatırlatarak, "TÜİK, istatistik üretim ve yayımlama
süreçlerinde, ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alan Avrupa İstatistikleri Uygulama Esaslarına (CoP) bağlı kalmakta ve tüm süreçler için Jenerik İstatistiksel İş Süreçleri Modeline uygun olarak bilimsel ve uluslararası standartlara uygun olarak izleme, inceleme, değerlendirme ve kontrol çalışmaları yapmaktadır" ifadesi kullanıldı.

"AB REGÜLASYONLARI DİKKATE ALINIYOR"

İstatistiki araştırmalara ilişkin yöntemler, uzun yıllardır uygulanan bu uluslararası işbirliği faaliyetleri doğrultusunda, Eurostat yönetmelikleri, el kitapları ve/veya diğer uluslararası kuruluşların rehber dokümanları, Avrupa Birliği (AB) regülasyonları, AB istatistik mevzuatı dikkate alınarak belirlendiği belirtilen açıklamada, üretilen istatistiklerin Eurostat tarafından da denetlenmekte olduğu Birleşmiş Milletler, IMF, OECD, ILO ve benzeri birçok kuruluş ile de iş birliği içerisinde çalışıldığının altı çizildi.

"TÜİK'E KARŞI AÇILMIŞ BİR DAVA BULUNMAMAKTADIR"

Diğer taraftan "TÜİK’e Açtığımız Davayı Kazandık" konulu haberlere ilişkin olarak da "TÜİK’e karşı açılmış bir dava bulunmamakta olup Kurumumuz bahsi geçen davada taraf değildir ve ilerleyen günlerde Kurumumuza intikal eden bir yargı kararı olması durumunda, kararın içeriğinde yer alan bilgiler doğrultusunda hukuken gerekli olan adımların atılacağı açıktır" görüşlerine yer verildi.

"500 BİNİ AŞKIN FİYAT DERLEMESİ YAPILIYOR"

TÜİK'in 500 bini aşkın fiyat derlemesi yaptığına dikkati çekilerek üretilen resmi istatistiklerin, masa başında ve birkaç kişilik bir ekiple hiçbir uluslararası akreditasyonu olmayan gruplar tarafından gerçekçi bir şekilde hesaplanmasının mümkün olmadığı vurgulanarak, "Açıklanan tüm bu hususlardan da anlaşılacağı üzere, ulusal ve uluslararası sosyal ve ekonomik gelişme hedeflerinin belirlenmesinde ve bu hedeflerin başarısının ölçülmesinde kullanılmak üzere uluslararası norm ve standartlarda karşılaştırılabilir istatistik üreten TÜİK, yürüttüğü tüm süreçlerde dünyada en şeffaf kurumlar arasında yer almaktadır" denildi.

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