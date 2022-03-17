TÜİK'te 2 başkan yardımcısı görevden alındı

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Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) 2 başkan yardımcısının görevine son verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya görevden alındı.

Bu isimler yerine henüz yeni bir atama yapılmadı.