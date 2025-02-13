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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK: Süt üretimi arttı - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK: Süt üretimi arttı

        Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 arttı, Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:01
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        Süt üretimi arttı
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        Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2024 dönemine ait Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini açıkladı.

        Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 9,9 arttı, ayran üretimi yüzde 9,6 arttı, yoğurt üretimi yüzde 4,8 arttı, içme sütü üretimi yüzde 1,7 azaldı, tereyağı üretimi yüzde 15,8 arttı. Ocak-Aralık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 6,6 arttı, ayran üretimi yüzde 12,3 arttı, yoğurt üretimi yüzde 6,7 arttı, içme sütü üretimi yüzde 3,4 arttı, tereyağı üretimi yüzde 15,2 arttı.

        Bir önceki ay 896 bin 257 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Aralık ayında yüzde 5,2 oranında artarak 942 bin 928 ton oldu.

        Bir önceki ay 143 bin 604 ton olan içme sütü üretimi Aralık ayında %0,9 oranında artarak 144 bin 891 ton olarak gerçekleşti.

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