Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TÜİK Şubat enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? 2025 Şubat TCMB Piyasa Katılımcıları Anket yayınlandı, tahminler ne yönde?

        TÜİK Şubat enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? TCMB beklenti anketi enflasyon tahmini

        TÜİK tarafından Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Şubat enflasyonu ile beraber, milyonlarca kiracı ve ev sahibini ilgilendiren Mart ayı kira artış oranı da belirlenecek. Her ay olduğu gibi bu ay da TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Peki, TÜİK Şubat enflasyon verileri ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 16:45 Güncelleme: 22.02.2025 - 16:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Şubat ayı enflasyon rakamları için gözler TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon rakamlarına döndü. Öte yandan, TCMB tarafından yayınlanan Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,65 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Şubat enflasyonun belli olmasıyla Mart ayı kira artış oranı da netleşecek. Peki, TÜİK Şubat enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

        • 2

          ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da belli olacak.

        • 3

          ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

          Buna göre, geçen ay yüzde 2,65 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,05'ten 28,30'a yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi.

        • 4

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,80 olasılıkla yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 41,11 olasılıkla yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 21,46 olasılıkla ise yüzde 27,00 - 29,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 14,52’sinin beklentilerinin yüzde 21,00 – 23,99 aralığında, yüzde 48,39’unun beklentilerinin yüzde 24,00 – 26,99 aralığında, yüzde 19,35’inin beklentilerinin yüzde 27,00 – 29,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 5

          24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2025 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,02 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 36,87 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 24,28 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 6

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 26,79‘unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 33,93‘ünün beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 28,57‘sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        Diş hekimini başından vurdu! Müthiş iddia... "2 çocuğumun babası çıktı!"
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        17 yaşında gelen ölüm! "Sevgilime kim yazdı" cinayeti!
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        Motokuryeler için yasak kalkıyor!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        “Kafanda kurmuşsun” diyenlere inanmayın!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu ateş 5 gündür sönmüyor! Alınan numune inceleniyor!
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        Bu sene grip neden ağır geçiyor?
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        Kalp hastası kedi Lucy'ye 'stressiz yaşam' tavsiyesi
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Habertürk Anasayfa