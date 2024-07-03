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        Haberler Bilgi Yaşam TÜİK sözleşmeli personel alımı yapıyor! 2024 TÜİK personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları nelerdir?

        TÜİK sözleşmeli personel alımı yapıyor! TÜİK personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları nelerdir?

        TÜİK sözleşmeli personel alımı duyurusu geldi. KPSS puanıyla 55 sözleşmeli personel alınacağını duyuran TÜİK personel alımı şartları merak konusu oldu. Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Başarılı adayların listesi kurumun internet sitesinden (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek. Peki TÜİK personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları nelerdir? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 09:36 Güncelleme: 03.07.2024 - 09:39
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          TÜİK personel alımı tarihi ve başvuru detayları merak ediliyor. Kamuda istihdam sağlamak isteyen adaylar TÜİK sözleşmeli personel alımı başvurularını sorguluyor. Peki TÜİK sözleşmeli personel alımı ne zaman? 2024 TÜİK personel alımı ne zaman, başvurular başladı mı, şartları nelerdir?

        • 2

          TÜİK SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          TÜİK sözleşmeli personel alımı başvuru süreci devam ediyor. Bu kapsamda, 28 anketör, 22 destek personeli (temizlik görevlisi) ve 5 teknisyen olmak üzere toplam 55 personel görevlendirilecek. Adaylar başvurularını, 8 Temmuz saat 18.00'e kadar e-Devlet üzerinden "TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

          2022 yılı KPSS puan sıralamasıyla alınacak destek personeli (temizlik görevlisi) ve teknisyen pozisyonu için başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, tercih ettikleri birim ve görevde ilan edilen sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak her birim bazında KPSS P94 puanı en yüksek adaydan başlanarak yapılacak.

        • 3

          Sözlü sınavla alınacak anketörler için 2022 yılı KPSS P3 (B grubu) puanı esas tutularak en yüksek puanlı adaydan başlanarak yapılacak sıralamayla her birim için ayrı ayrı olmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli personel sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava hak kazanacak.

          Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak. Başarılı adayların listesi kurumun internet sitesinden (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek.

        • 4

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