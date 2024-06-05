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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK: Sera gazı emisyonu yüzde 2,4 azaldı - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK: Sera gazı emisyonu yüzde 2,4 azaldı

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında toplam sera gazı emisyonunun bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalarak 558,3 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 05.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 05.06.2024 - 11:00
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        TÜİK: Sera gazı emisyonu yüzde 2,4 azaldı
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        TÜİK, 1990-2022 yıllarına ilişkin sera gazı emisyon istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2022 yılı toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azalarak 558,3 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4,1 ton karbondioksit eşdeğeri, 2021 yılında 6,8 ton karbondioksit eşdeğeri ve 2022 yılında 6,6 ton ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

        ENERJİ SEKTÖRÜ İLK SIRADA

        Toplam sera gazı emisyonlarında 2022 yılında karbondioksit eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,8 ile tarım, yüzde 12,5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı ve yüzde 2,9 ile atık sektörü takip etti. Enerji sektörü emisyonları 2022 yılında, 1990 yılına göre yüzde 179,8 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 1,4 azalarak 400,6 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonları 1990 yılına göre yüzde 208,1 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 6,4 azalarak 69,9 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

        TARIM VE ATIK SEKTÖRÜ EMİSYONLARI

        Tarım sektörü emisyonları 2022 yılında, 1990 yılına göre yüzde 37,9 artmakla beraber bir önceki yıla göre yüzde 5,1 azalarak 71,5 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı. Atık sektörü emisyonları ise 1990 yılına göre yüzde 57,7 ve bir önceki yıla göre de yüzde 5,5 artarak 16,3 milyon ton karbondioksit eşdeğeri olarak hesaplandı.

        Toplam karbondioksit emisyonlarının 2022 yılında yüzde 32,6'sı elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 86,6'sı enerji sektöründen, yüzde 13,1'i endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, yüzde 0,3'ü ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı. Metan emisyonlarının yüzde 60,5'i tarım, yüzde 19,9'u enerji, yüzde 19,6'sı atık ve yüzde 0,02'si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen; Azot Protoksit emisyonlarının ise yüzde 77,9'u tarım, yüzde 11,2'si enerji, yüzde 6,2'si atık ve yüzde 4,6'sı da endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandı

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