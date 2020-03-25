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Konutlarda geçen yılın ikinci yarısında kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 66,4 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 178,3 kuruş ödeme yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılının temmuz-aralık dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu dönemde konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 66,4 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 kilovatsaat elektrik için tüketiciler yılın ikinci yarısında en küçük tüketim aralığı olan bin kilovatsaatin altında ortalama 66,5 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kilovatsaat ve üstünde ise ortalama 65,6 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kilovatsaat elektrik için bu dönemde ortalama 54,7 kuruş ödeme yapıldı. Sanayide aynı dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20 megavatsaat altı) tüketiciler 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 66,3 kuruş, en büyük tüketim aralığı için (150 bin megavatsaat üstü) ise ortalama 47 kuruş ödeme yaptı.

DOĞALGAZ FİYATLARI

Söz konusu dönemde konutlarda 1 metreküp doğal gaz için ortalama 178,3 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 180 kuruş, 522 metreküp ile 5 bin 219 metreküp aralığında ortalama 178,1 kuruş ve 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 176,9 kuruş ödeme yapıldı.

Sanayide 1 metreküp doğal gaz tüketimine bu dönemde ortalama 186,4 kuruş verildi. Aynı dönemde nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında tüketiciler, en küçük tüketim aralığında (26 bin 94 metreküp altı) 1 metreküp doğal gaz için ortalama 173,9 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (104 milyon 376 bin metreküp üstü) ise ortalama 185,3 kuruş ödedi.