TÜİK açıkladı! İşte 2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Kazanç Yapısı Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre; yıllık en fazla kazanan sektörler belirlendi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Kazanç Yapısı Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Yıllık ortalama kazanç 144 bin 390 TL olurken; aylık kazanç 12 bin 450 TL olarak belirlendi. İşte, TÜİK verilerine göre 2022 yılında en yüksek ve en düşük kazancın olduğu sektörler...
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KONAKLAMA VE YİYECEK HİZMETİ FAALİYETLERİ
Yıllık ortalama brüt kazanç: 99 bin 290 TL
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GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
Yıllık ortalama brüt kazanç: 102 bin 109 TL
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İNŞAAT
Yıllık ortalama brüt kazanç: 104 bin 768 TL
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DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
Yıllık ortalama brüt kazanç: 110 bin 995 TL
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TOPTAN PAREKENDE TİCARET; MOTORLU KARA TAŞITLARININ VE MOTOSİKLETLERİN ONARIMI
Yıllık ortalama brüt kazanç: 114 bin 524 TL
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İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
Yıllık ortalama brüt kazanç: 118 bin 092 TL
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MESLEKİ VE BİLİMSEL FAALİYETLER
Yıllık ortalama brüt kazanç: 139 bin 218 TL
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İMALAT
Yıllık ortalama brüt kazanç: 141 bin 730 TL
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SU TEMİNİ, KANALİZASYON, ATIK YÖNETİMİ VE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
Yıllık ortalama brüt kazanç: 159 bin 627 TL
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ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA
Yıllık ortalama brüt kazanç: 163 bin 897 TL
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EĞİTİM
Yıllık ortalama brüt kazanç: 165 bin 229 TL
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MADENCİLİK VE TAŞ OCAKCILIĞI
Yıllık ortalama brüt kazanç: 179 bin 227 TL
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İNSAN SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ
Yıllık ortalama brüt kazanç: 186 bin 550 TL
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ELEKTRİK, GAZ BUHAR VE İKLİMLENDİRME ÜRETİMİ VE DAĞITIMI
Yıllık ortalama brüt kazanç: 201 bin 478 TL
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KÜLTÜR, SANAT, EĞLENCE, DİNLENCE VE SPOR
Yıllık ortalama brüt kazanç: 229 bin 108 TL
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BİLGİ VE İLETİŞİM
Yıllık ortalama brüt kazanç: 284 bin 842 TL
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FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ
Yıllık ortalama brüt kazanç: 293 bin 511 TL
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