Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin "Kazanç Yapısı Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı. Yıllık ortalama kazanç 144 bin 390 TL olurken; aylık kazanç 12 bin 450 TL olarak belirlendi. İşte, TÜİK verilerine göre 2022 yılında en yüksek ve en düşük kazancın olduğu sektörler...