Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

TÜİK hesaplamayı değiştirdi turizm geliri 19.3 milyar dolar arttı

TÜİK turizm gelirlerinin hesaplanmasında yöntem değişikliğine gitti. Geriye dönük yapılan revizyonla son 10 yıldaki toplam turizm geliri 19 milyar 286 milyon dolar artarak 310 milyar 158 milyon dolara yükseldi

Giriş: 27.10.2022 - 15:54 | Güncelleme: ABONE OL
TÜİK hesaplamayı değiştirdi turizm geliri 19.3 milyar dolar arttı
TÜİK hesaplamayı değiştirdi turizm geliri 19.3 milyar dolar arttı
0:00 / 0:00

Turizm istatistiklerinin hesaplanmasında yöntem değişikliğine giden TÜİK son 10 yılın verilerinde revizyona gitti.

TÜİK'ten yapılan açıklamada turizm istatistiklerinin daha hızlı ve kaliteli olarak hesaplanmasına yönelik idari kayıt kullanımını arttırmak, yeni veri kaynaklarını, araştırma sonuçlarını sisteme entegre etmek ve metodolojik iyileştirmeleri yansıtmak amacıyla revizyon yapılması ihtiyacının oluştuğu ifade edildi.

KREDİ KARTI VERİLERİ ENTEGRE EDİLDİ

Açıklamaya göre revizyon kapsamında;

-Çıkış yapan ziyaretçi anketi (ÇYZA) ilave veri kaynakları ile birlikte kullanılmaya devam edilecek olup paket tura konu olan geceleme sayısı ile ilgili düzenleme yapıldı.

-BKM kredi kartı verilerinin sisteme entegrasyonu sağlandı.

-Sağlık turizmi araştırması sonuçları turizm istatistiklerine yansıtıldı.

-Eğitim turizmi verilerinin elde edilmesine yönelik eğitim turizmi araştırması ve uluslararası öğrenci
kontenjanı (Türk, yabancı) kapsamında eğitim gören öğrencilerin ödediği harç verileri derlenip
sonuçlar entegre edildi.

310 MİLYAR DOLARI AŞTI

Bu revizyon sonucu son 10 yıldaki turizm gelirlerinde artış yaşanmış oldu. 2012 ile 2022'nin ilk 2 çeyreği arasındaki dönemde eski hesaplamaya göre toplamda 290 milyar 224 milyon dolar turizm geliri elde edilmişti. Yeni hesaplamayla bu rakam 310 milyar 158 milyon dolara çıktı. Böylece son 10 yıldaki turizm gelirlerinde 19 milyar 286 milyon dolarlık artış yaşandı.

Yıl Turizm geliri (Bin $)
Eski Seri Yeni Seri Revizyon Farkı
2,012 29,007,002 29,689,249 682,246
2,013 32,308,991 33,073,502 764,511
2,014 34,305,904 35,137,949 832,045
2,015 31,464,777 32,492,212 1,027,435
2,016 22,107,440 22,839,468 732,029
2,017 26,283,656 27,044,541 760,885
2,018 29,512,926 30,545,924 1,032,997
2,019 34,520,332 37,268,474 2,748,142
2,020 12,059,320 14,817,273 2,110,479
2,021 24,482,332 30,173,587 5,691,255
2,022 14,171,591 17,076,179 2,904,588
Toplam 290,224,271 310,158,358 19,286,612

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
4 lise öğrencisi hastanelik oldu
4 lise öğrencisi hastanelik oldu
28 Ekim Cuma borsaların çalışma durumu
28 Ekim Cuma borsaların çalışma durumu
Hangi metro hatları gece çalışıyor?
Hangi metro hatları gece çalışıyor?
Akar ve Gantz'den ortak basın açıklaması
Akar ve Gantz'den ortak basın açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.