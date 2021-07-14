TÜİK, göç verilerini erteledi

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TÜİK, takvime göre cuma günü yayımlanması gereken Uluslararası Göç İstatikleri'ni çalışmalar tamamlanmadığı için ileri bir tarihte yayımlayacağını duyurdu

TÜİK'ten yapılan açıklamada, "Ulusal Veri Yayınlama Takvimine göre 16 Temmuz 2021 tarihinde saat 10:00'da yayımlanması planlanan "Uluslararası Göç İstatistikleri, 2020" haber bülteni, idari kayıtlardan üretilmekte olan istatistiklere ilişkin çalışmaların henüz tamamlanamamış olması sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi