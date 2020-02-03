SON DAKİKA!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon sepetinde güncelleme yaptı. TÜİK'in 2020 TÜFE sepetinde gıdanın payı yüzde 22.77 oldu. 2019 yılında gıdanın payı yüzde 23.29'du. Giyim ayakkabının payı yüzde 7.24'ten yüzde 6.96'ya indi.

Aspiratör ve fotoğraf makinası sepetten çıktı yerine davlumbaz ve çocuk taytı girdi.

2020 TÜFE sepetinde ulaştırmanın payı yüzde 16.78'den yüzde 15.62'ye düştü

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE),tüketim harcamalarına konu olan mal ve hizmetlere ilişkin fiyatların genel düzeyinde zaman içinde meydana gelen değişimi ölçüyor. TÜFE hesaplamaları; tüketim sepetinin oluşturulması, sepette yer alan mal ve hizmetlerin ağırlıklarının belirlenmesi ve fiyatların derlenmesi olmak üzere üç aşamada yürütülüyor. 2003=100 temel yıllı TÜFE zincirleme endeks olarak hesaplanıyor , bu nedenle her yıl fiyat derlenen yerleşim yerleri ve işyerleri, endeks sepetinde ürünler ve ağırlıkları, endeks sepetinde yer alan ürünlerin tanımları güncelleniyor.

Aralık ayında yıl boyunca takip edilecek işyerleri belirleniyor, izleyen yıl boyunca bu işyerleri takip ediliyor. Bu güncellemeler her yılın Ocak ayında ilan ediliyor ve yılın tamamında kullanılıyor. TÜFE hesaplamasında uluslararası karşılaştırmaların yapılabilmesi için"Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması"(COICOP) kullanılıyor.

TÜFE sepeti ve ağırlıkları ile açıklanan değişim oranları tek bir birey ya da belirli bir gelir grubuna ait olmayıp ülke ortalamasını ifade ediyor. TÜFE, 26 İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması Düzey 2 ve Türkiye için tahmin vermekte olup, 26 bölge ve Türkiye için ayrı bir madde sepeti kuruluyor. 2020 yılında TÜFE’de 81 ilin tamamı ve 225 ilçe kapsamında, 28 bin 19 işyeri ve 4 bin 274 konuttan 418 madde, 897 madde çeşidi için her ay yaklaşık 553 bin 64 fiyat derlenecek.