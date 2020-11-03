TÜİK'in Ekim ayı TÜFE enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından harçlar ve vergi cezaları konusunda uygulanacak zam fiyatları da belli olmaya başladı. 2021 Trafik cezaları ne kadar oldu? İşte 2021 trafik cezaları zammı

2021 TRAFİK CEZALARI NE KADAR OLDU?

TÜİK bugün açıkladığı enflasyon verilerine göre yeniden değerlemede referans oran yüzde 9.11 oldu. Dolayısıyla, 2021 yılında vergi harç ve cezalara yüzde 9.11 oranında zam gelmesi bekleniyor. Bu durumda 2021 yılında trafik cezalarına gelecek olan zammı da bu oran üzerinden hesaplanabilecek.

Açıklanan yeni enflasyon rakamına göre 2021 yılında trafik cezaları:

Emniyet kemeri kullanmamanın cezası 132 TL'den 144 TL'ye,

Seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın cezası 288 TL'den 314 TL'ye,

Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 288 TL'den 314 TL’ye,

Alkollü araç kullanmanın ilk cezası 1.228 TL’den 1.339 TL'ye

Alkollü araç kullanmanın ikinci cezası 1.539 TL’den 1.679 TL’ye,

Alkol testine itiraz etmenin cezası 3.516 TL’den 3.836 TL’ye,

Hız sınırını yüzde 10-30 aşmak, 288 TL'den 314 TL'ye,

Hız sınırını yüzde 30-50 aşmak, 598 TL'den 652 TL'ye,

Hız sınırı yüzde 50'den fazla aşmak , 1.228 TL'den 1.340 TL'ye,

Kırmızı ışıkta geçmek, 288 TL'den 314 TL'ye,

Park yasağına uymamak, 132 TL'den 144 TL'ye,

Uyuşturucu madde alarak kullanmak 6.333 TL'den 6.910 TL'ye,

Makas atmak 1.228 TL'den 1.340 TL'ye,

Hurdaya çıkarılmış aracı sürmek 2.473 TL'den 2.698 TL'ye,

Plakanın okunmasını engellemek, 505 TL'den 551 TL'ye,

Aracı plakasız kullanmak, 2.081 TL'den 2.270 TL'ye,

Sahte plaka takmak, 6.129 TL'den 6.687 TL'ye,

Araca yazı yazmak, resim, bayrak takmak, 132 TL'den 144 TL'ye,

Muayenesiz araç kullanmak, 288 TL'den 314'TL'ye,

Ehliyetsiz araç kullanmak, 2.473 TL'den 2.698'TL'ye,

Ehliyeti yanında bulundurmamak, 288 TL'den 314 TL'ye yükselecek.