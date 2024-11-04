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        Haberler Bilgi Ekonomi TÜİK Ekim enflasyon rakamları ne zaman saat kaçta açıklanacak, TCMB enflasyon beklenti anketi tahminleri

        Ekim enflasyonu açıklanıyor! TÜİK enflasyon rakamlarını saat kaçta açıklayacak?

        Ekim ayını geride bıraktık ve sıra ayın enflasyon verilerini almak oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan beklenti anketinde, uzmanlar görüşlerini paylaşmıştı. Bugün kesinleşecek verilerle beraber, Kasım Kasım kira artış oranı da netlik kazanacak. Peki, TÜİK Ekim enflasyon rakamlarını saat kaçta açıklayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 07:26 Güncelleme: 04.11.2024 - 07:26
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        • 1

          Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor. TÜİK tarafından paylaşılacak enflasyon verileri sonrasında Kasım kira artış oranı da belli olacak. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan beklenti anketi, uzmanların görüşlerini de ortaya koyuyor. Peki, TÜİK Ekim enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve beklenti ne yönde? İşte, detaylar...

        • 2

          EKİM AYI ENFLASYON ORANI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan ediliyor. Ancak resmi tatil ya da hafta sonuna denk gelmesi halinde ilk hafta içine erteleniyor. 3 Kasım'ın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle ekim ayı enflasyon verilerinin 4 Kasım Pazartesi günü saat 10.00'da açıklaması bekleniyor.

        • 3

          EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ

          TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

        • 4

          Buna göre, geçen ay yüzde 2,24 olan ekim ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,39'a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e çıktı.

          TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e, 24 ay sonrası için yüzde 18,38'dan yüzde 18,08'e geriledi.

        • 5

          12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,19 olasılıkla yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 43,41 olasılıkla yüzde 26,00 - 29,99 aralığında, yüzde 11,35 olasılıkla ise yüzde 30,00 - 33,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 6

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 25,37’sinin beklentilerinin yüzde 22,00 - 25,99 aralığında, yüzde 49,25’inin beklentilerinin yüzde 26,00 – 29,99 aralığında, yüzde 16,42’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 - 33,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        • 7

          24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

          2024 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,03 olasılıkla yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 52,93 olasılıkla yüzde 17,00 - 20,99 aralığında, yüzde 10,17 olasılıkla ise yüzde 21,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        • 8

          Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 20,69‘unun beklentilerinin yüzde 13,00 - 16,99 aralığında, yüzde 56,90‘ının beklentilerinin yüzde 17,00 – 20,99 aralığında, yüzde 10,34‘ünün beklentilerinin yüzde 21,00 - 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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