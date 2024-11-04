Ekim enflasyonu bugün açıklanıyor. TÜİK tarafından paylaşılacak enflasyon verileri sonrasında Kasım kira artış oranı da belli olacak. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan beklenti anketi, uzmanların görüşlerini de ortaya koyuyor. Peki, TÜİK Ekim enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve beklenti ne yönde? İşte, detaylar...