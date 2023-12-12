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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TÜİK ekim ayı dış ticaret endekslerini açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        TÜİK ekim ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

        İhracat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 yükselirken, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 12,7 azaldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 13:19 Güncelleme: 12.12.2023 - 13:19
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        Dış ticaret endeksleri açıklandı
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

        Buna göre, ihracat birim değer endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Endeks, geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6, yakıtlarda yüzde 19,9 geriledi. İmalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 yükseldi.

        İthalat birim değer endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 düştü. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,4, yakıtlarda yüzde 35,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,9, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 geriledi.

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        İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ ARTTI

        İhracat miktar endeksi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 19, yakıtlarda yüzde 46, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,6 yükseldi. Ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9 düştü.

        İthalat miktar endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 15,3 artış gösterdi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,4, yakıtlarda yüzde 12, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 30,5 yükselirken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,1 geriledi.

        MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi, eylülde 159,2 iken, ekimde yüzde 4,1 azalarak 152,6'ya geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi, ekimde yıllık bazda yüzde 3 artarak 163,6'ya çıktı.

        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi, eylülde 126,6 iken ekimde yüzde 6,4 artarak 134,7'ye ulaştı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 11,5 artarak 128,4'e yükseldi.

        İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 Ekim'de 75,2 olan dış ticaret haddi, 11 puan artarak, Ekim 2023'te 86,2'ye çıktı.

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