Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı atama kararına göre, TÜİK Başkan yardımcılıklarına; Umut Serhat İdman, Abdullah Yüksel ve Nurettin Kaya getirildi.

Şubat ayında vekaleten başkan atanan Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeni başkan görevlendirilmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TÜİK başkanlığına Prof. Dr. Erdal Sait Dinçer atanmıştı.