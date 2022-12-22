HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin yayımlanması amacı ile bir portal hazırladı.

Bu kapsamda yaratılan 'Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri Web Portalı'nın, sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin daha etkin, görselliği güçlü ve kullanıcı odaklı bir internet platformu olduğu bildirildi.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, sürdürülebilir kalkınma göstergelerine ilişkin olarak artık haber bülteni yayınlanmayacağı, göstergeler kapsamındaki verilerin takibinin güncel olarak portal üzerinden yapılabileceği kaydedildi.

Göstergeler, grafik, tablo ve harita ile sunulan göstergelere ilişkin küresel ve ulusal metaveri bilgilerinin de portal üzerinden kullanıma sunulacağı açıklandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE KABUL EDİLDİ

Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemi, ekonomi, toplum ve çevre konularında daha iyi bir dünyayı amaçlayan ve tüm ülkeler için geçerli küresel bir amaçlar seti olarak biliniyor.

25 Eylül 2015'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm ülkeler tarafından kabul edilen 'Dünyamızı Dönüştürmek: 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi' adlı karar metninde, 'kimseyi geride bırakmama' taahhüdüyle 17 ana amaç ve bu amaçları gerçekleştirmek için 169 hedef belirlenmişti. Bu kapsamda, bu amaç ve hedeflere doğru ilerleme düzeyini takip etmek üzere küresel göstergeler seçildi.

TÜİK, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında, üç ayrı haber bülteni ile gösterge setlerini kamuoyuna sunmuştu.