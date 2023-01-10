Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

TÜİK 'Daire Başkanı görevden alındı' iddialarına yanıt geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ulusal Hesaplar Dairesi Başkanının Kurum içinde başka bir göreve getirilmesine ilişkin kamuoyuna yansıyan iddiaların doğru olmadığını bildirerek, "İddia edildiği gibi bir görevden alma veya büyüme rakamlarından kaynaklı bir görev değişikliği söz konusu değildir." ifadesi kullanıldı.

Giriş: 10.01.2023 - 11:46 | Güncelleme: ABONE OL
TÜİK 'Daire Başkanı görevden alındı' iddialarına yanıt geldi
AA

TÜİK'ten yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medyada yer alan "TÜİK'te, üçüncü çeyrek büyüme oranının beklenti altında kalması üzerine ilgili daire başkanı görevden alındı" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

TÜİK'teki teknik iş ve işlemlerin yoğunluğuna ve Kurum için bilgi yönetiminin ve tecrübenin gerekliliğine işaret edilen açıklamada, "Dönemsel olarak Kurum içerisinde rotasyon ihtiyacı oluşmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda Kurumun istatistik üretici daireleri arası rotasyon gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, milli gelir hesabını yapan Ulusal Hesaplar Dairesinin Başkanı, turizm gelir revizyonu gibi çok önemli çalışmaların yapıldığı Uluslararası Ticaret İstatistikleri Dairesi Başkanlığına getirilmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.

İDDİA EDİLDİĞİ GİBİ GÖREVDEN ALMA YOKTUR

Açıklamada, ilgili kişinin Kültür ve Turizm Bakanlığında geçmiş dönemlerde çalışmış olması ve kendisine diğer dairede daha fazla ihtiyaç bulunması nedeniyle değişikliğin yapıldığı ifade edilerek, "İddia edildiği gibi bir görevden alma veya büyüme rakamlarından kaynaklı bir görev değişikliği söz konusu değildir. Köklü bir kurum olan TÜİK'teki yönetimsel tasarruflar üzerinden, iftira ve yalanlar ile kamuoyunda olumsuz algı oluşturma çabaları hakkında yasal yollar da dahil olmak üzere gereken işlemler yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kâbus kapıda! Evin kapısını kırıp tüfeği ateşledi
Kâbus kapıda! Evin kapısını kırıp tüfeği ateşledi
3 yaşındaki kızını öldürmüştü! Akıl sağlığı raporu belli oldu!
3 yaşındaki kızını öldürmüştü! Akıl sağlığı raporu belli oldu!
Kasım 2022 işgücü istatistikleri
Kasım 2022 işgücü istatistikleri
İsmi en çok değiştirilen şehir hangisi?
İsmi en çok değiştirilen şehir hangisi?