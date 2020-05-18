Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz'ın görevden alınmasına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'nin 16 Mayıs tarihli sayısında yayımlandı.

Yılmaz, 2009 yılında bu yana TÜİK Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.